Помогите Срочно Заранее Спасибо
Физика
Помогите Срочно Заранее Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Нарисовать не могу, попробую объяснить словами. Вектор силы, действующей на заряд в точке А со стороны эл. поля, направлен точно также как и векторы напряженности, изображенные на рисунке, т. е. от точки А к заряду Q, который создает эл. поле. Напряженность эл. поля в точке А меньше, чем в точке С. Чем дальше от заряда, создающего поле, тем меньше напряженность поля.
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