Помогите Срочно Заранее Спасибо

Гость: Гость:

Нарисовать не могу, попробую объяснить словами. Вектор силы, действующей на заряд в точке А со стороны эл. поля, направлен точно также как и векторы напряженности, изображенные на рисунке, т. е. от точки А к заряду Q, который создает эл. поле. Напряженность эл. поля в точке А меньше, чем в точке С. Чем дальше от заряда, создающего поле, тем меньше напряженность поля.