ПОМОГИТЕ СЖАТЬ ИЗЛОЖЕНИЕ Прожить жизнь с достоинством и получить радость человеку позволяет настоящая цель. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он ста...

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ПОМОГИТЕ СЖАТЬ ИЗЛОЖЕНИЕ Прожить жизнь с достоинством и получить радость человеку позволяет настоящая цель. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он ставит себе цель, достойную человека. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага: машину, дачу, мебельный гарнитур, - он допускает роковую ошибку. Ставя себе целью карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять всё. Не повысили в должности – огорчение; не успел купить марку для своей коллекции – огорчение; у кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая машина – опять огорчение. Еще какое! А что может потерять человек, который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от головы. Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная. Она не должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей Вселенной

Автор: Гость