Прилагательное в каких случаях может быть сказуемым
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Прилагательное в каких случаях может быть сказуемым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилагательное может выступать в роли сказуемого чаще всего в следующих случаях: 1. Краткое прилагательное: Утро туманно. Туманно утро (не дождливо, не морозно... ) 2. В качестве именной части в составном именном сказуемом: Утро туманное (здесь нулевая связка-глагол БЫТЬ, т. е ЕСТЬ, но мы так не говорим) , Утро было туманное. Место расположения прилагательного по отношению к подлежащему значения не имеет, разве только предложение приобретёт иной смысловой оттенок.
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