Помогите пожалуста )Определите у всех прилагательных разряд, число, падеж и род.Зарание спасибо

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Помогите пожалуста )Определите у всех прилагательных разряд, число, падеж и род.Зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёгким (м.р.,ед.ч.,Т.п.), прозрачно-светлым (м.р.,ед.ч.,Т.п.),причудливые (род определить не возможно так как это множественное число, мн.ч.,И.п.),в медленном (м.р.,ед.ч.,Д.п.),в древнегреческой (ж. р.,ед.ч.,Д.п.),водяная (ж.р.,ед.ч.,И.п.),в средневековый(м.р.,ед.ч.,Д.п),непобедимым (м.р.,ед.ч.,Т.п.),североамериканских (мн.ч.,Р.п.),из упавших (мн. ч.,Р.п),в чёрную (ж.р.,ед.ч.,В.п.),Полярной (ж.р.,ед.ч.,Р.п.).
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