ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ СРОЧНО ХЕЛППППППППП ПЛИЗ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!даю все мои баллы что есть

Математика

ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ СРОЧНО ХЕЛППППППППП ПЛИЗ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!даю все мои баллы что есть

Автор: Гость