ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ СРОЧНО ХЕЛППППППППП ПЛИЗ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!даю все мои баллы что есть

Математика
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ СРОЧНО ХЕЛППППППППП ПЛИЗ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!даю все мои баллы что есть
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