Сумма мер двух вертикальных углов равна 120°. Найдите меру каждого из этих углов. Распешите так чтобы я поняла.

Геометрия

Сумма мер двух вертикальных углов равна 120°. Найдите меру каждого из этих углов. Распешите так чтобы я поняла.

Автор: Гость