Сумма мер двух вертикальных углов равна 120°. Найдите меру каждого из этих углов. Распешите так чтобы я поняла.
Геометрия
Сумма мер двух вертикальных углов равна 120°. Найдите меру каждого из этих углов. Распешите так чтобы я поняла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальные углы равны Каждый из этих двух углов будет равен 120:2=60 градусов
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