Помогите пожалуйста написать сочинение на тему (друг познаётся в беде) должны быт?? слова с приставкой пре и при начинается так: Однажды моя прекрасная подруга по имени Серине рассказала мне некую историю

Гость: Гость:

Однажды моя прекрасная подруга по имени Серине рассказала мне некую историю.Дружба-это самое главное,что есть у человека.Дружба не знает предательства и обмана.Настоящий друг всегда приходит на помощь,какая бы не была ситуация,он будет рядом,прибежит,если ты в нём нуждаешься.Друзья способны выслушать и дать совет.Они способны отражаться даже в мелочах.Для каждого человека дружба открывается по разному это прекрасно,но каждый знает,что познаётся она и в печали,и в радости.Он будет рядом со мной,поддержит меня,а я его(её).Я выслушала этот превосходный рассказ и сдерживала слёзы.Моя подруга точно не бросит меня в трудную минуту.