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Скажите пожалуйста как заполнить таблицу.
Математика
Скажите пожалуйста как заполнить таблицу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-8=28(дм)длина;10-3=7(см)ширина
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