Помогите решить задачу и эта задача (в)

Гость: Гость:

2+2+4=8 залов всего во всех музеях 120:8=15 минут на один зал 15*2=30 по 30 минут они пробыли в музее ремесел и музее Мыши 15*4=60 минут или 1 ч они пробыли в краеведческом музее