Помогите решить задачу и эта задача (в)

Математика
Помогите решить задачу и эта задача (в)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2+4=8 залов всего во всех музеях 120:8=15 минут на один зал 15*2=30 по 30 минут они пробыли в музее ремесел и музее Мыши 15*4=60 минут или 1 ч они пробыли в краеведческом музее
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