Срочно пожалуйста помогите Сделать из слов: стлать, тревожить, ненавидеть - дейс??вительные причастия, настоящего и прошедшего времени

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Срочно пожалуйста помогите Сделать из слов: стлать, тревожить, ненавидеть - дейс??вительные причастия, настоящего и прошедшего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастия,  обозначающие  признак  предмета,  который  сам     производит  действие,   называются  действительными.     суффиксы действительных причатий: наст.вр. ущ, ющ, ащ,ящ. пр.вр: вш, ш. суффиксы страдательных причастий: наст.вр.:ом,ем,им. пр.вр. :нн, енн, т. Тревожить: (наст) тревожащий, (пр) Тревоживший Ненавидеть:(наст) ненавидящий, (пр) Ненавидевший Стлать: наст) Стлащущий, (пр) стлащавший - на счет этого слова не уверенна, впервые такое вижу.. 
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