Срочно пожалуйста помогите Сделать из слов: стлать, тревожить, ненавидеть - дейс??вительные причастия, настоящего и прошедшего времени

Гость: Гость:

Причастия, обозначающие признак предмета, который сам производит действие, называются действительными. суффиксы действительных причатий: наст.вр. ущ, ющ, ащ,ящ. пр.вр: вш, ш. суффиксы страдательных причастий: наст.вр.:ом,ем,им. пр.вр. :нн, енн, т. Тревожить: (наст) тревожащий, (пр) Тревоживший Ненавидеть:(наст) ненавидящий, (пр) Ненавидевший Стлать: наст) Стлащущий, (пр) стлащавший - на счет этого слова не уверенна, впервые такое вижу..