В чем проявился государственный поход княгини Ольги к укреплению порядка на Руси

История
В чем проявился государственный поход княгини Ольги к укреплению порядка на Руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она провела реформу. Ввела уроки и погосты . Урок -размер дани погост-место для сбора дани
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