Виды измерения поверхности земли
География
Виды измерения поверхности земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БАРОМЕТР, прибор для измерения давления атмосферного воздуха.
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