Синтаксический разбор предложения .1 Айжан дүкенге кетті. 2 Біресе ол барады, біресе Айгүл барады. 3 Күн де шығып тұр, жел де соғып тұр. 4 Бұл шөп әдемі, бірақ зияны да бар.
Қазақ тiлi
Синтаксический разбор предложения .1 Айжан дүкенге кетті. 2 Біресе ол барады, біресе Айгүл барады. 3 Күн де шығып тұр, жел де соғып тұр. 4 Бұл шөп әдемі, бірақ зияны да бар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Айжан-зат есім. дүкенге кетті-етыстык 2)Біресе-толыктаyыш ол барады-етыстык 3)Бұл шөп-зат есым әдемі-сын есым
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