Положив монету на картон при сильном надавливание на неё двигайте взад вперед
Физика
Положив монету на картон при сильном надавливание на неё двигайте взад вперед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... и монета НАГРЕЕТСЯ (так дальше ???)
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