Положив монету на картон при сильном надавливание на неё двигайте взад вперед

Физика
Положив монету на картон при сильном надавливание на неё двигайте взад вперед
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Автор: Гость
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Гость:
... и монета НАГРЕЕТСЯ (так дальше ???)
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