Это кукольный театр. подбери слова по схемам и раздели их на слоги

Русский язык
Это кукольный театр. подбери слова по схемам и раздели их на слоги
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Автор: Гость
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Гость:
Это ку-коль-ный те-атр
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