Это кукольный театр. подбери слова по схемам и раздели их на слоги
Русский язык
Это кукольный театр. подбери слова по схемам и раздели их на слоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ку-коль-ный те-атр
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