Помогите упражнение 100

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Помогите упражнение 100
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Автор: Гость
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Гость:
Нужно вставить буквы и подчеркнуть подлежащие, сказуемое, дополнение, определение и обстоятельство
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