Найдите длины сторон прямоугольника с периметром 72 см, имеющий наибольшую площад??.
Математика
Найдите длины сторон прямоугольника с периметром 72 см, имеющий наибольшую площад??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сразу - наибольшую площадь имеет квадрат. Находим сторону квадрата по периметру. P = 2*(a+b) = 72 Отсюда a + b = 36 a=b - квадрат a = 72 : 4 = 18 - сторона квадрата. Площадь квадрата S = a² = 18² = 324 см² - ОТВЕТ Это наибольшая площадь с периметром 72 см. Вариант - a=19 и b= 17 и S = 323 см² Вариант - a=35 и b= 1 и S= 35 см²
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