Сколько грамм весят: а) 5 моль сернистого газа; б) 0,3 моль кислорода; в) 1,73 моль нитра??а алюминия; г) смесь 0,3 моль этана и 2,1 моль пропана.

Химия

Сколько грамм весят: а) 5 моль сернистого газа; б) 0,3 моль кислорода; в) 1,73 моль нитра??а алюминия; г) смесь 0,3 моль этана и 2,1 моль пропана.

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