Сколько грамм весят: а) 5 моль сернистого газа; б) 0,3 моль кислорода; в) 1,73 моль нитра??а алюминия; г) смесь 0,3 моль этана и 2,1 моль пропана.
Химия
Сколько грамм весят: а) 5 моль сернистого газа; б) 0,3 моль кислорода; в) 1,73 моль нитра??а алюминия; г) смесь 0,3 моль этана и 2,1 моль пропана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)m = v*M = 5моль*82г\моль = 420г б)m = 0.3*32= 9.6г в)m = 1.73*89= 159.83 г) не могу
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