Почему у сосальщика такой сложный цикл развития?СРОЧНО!!
Биология
Почему у сосальщика такой сложный цикл развития?СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Оплодотворённые яйца отложенные печёночные сосальщиками,из кишечгика оканьчательного хозяина ропадают во внешнюю среду. 2)........... Конец: Весной коровы поедают траву,и могуь проглотить цисту.Становясь окончательным хозяином.(в кишечнике циста освобождается от оболочек,проникая в печень,где и живёт во взрослом состоянии). Сосальщик проходит очень долгий цикл развития. (Яйца,лечинка,улитка-промеж.хозяин,зародоши,нов.покол.лечинок и т.д)
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