Пример оскорбления из произведения литературы 6-9 класс

Гость: Гость:

Как известно, что плохие слова нельзя писать. Но и без них можно хорошо оскорбить человека (но лучше этого не делать). Оскорбление внешности:"Смотрите, какой носастый буратино шагает" - это говорит о большом носе человека."Какой прыщавый!" - это говорит о большом количестве прыщей"Глаза узкие, китаец прям!" - это говорит о узких глазахОскорбления роста:"Длинный, ноги пади мешаются!" - говорит о очень длинном росте"Короткий, карлик!" - говорит о маленьком ростеОскорбление "запаха":"Фу, как изо рта пахнет!" - говорит о запахе изо рта"Как будто год не мылся!" - говорит о плохом запахе от человека в общемОскорбление богатства:"Нищий!" - человек у которого мало (нет) денег"Жадина, видно денег нет!" - говорит о том что у человека денег нето либо, что он не хочет ими делиться.Есть ещё много, это просто примеры.