С помощью координатной пряиой найдите значени выражения:1)3-5;2)2-4;3)4-5;4)-1-4;5)-2-4;6)3-3

Математика
С помощью координатной пряиой найдите значени выражения:1)3-5;2)2-4;3)4-5;4)-1-4;5)-2-4;6)3-3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй координатную прямую. ответы: 1)= -2 2)= -2 3)= -1 4)= -5 5)= -6 6)=  0
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