Найдите и вычеркните лишнее слово1. Стародуб-Северский,Москва,Тушино,Калуга. 2. Михаил Шеин,Михаил Скопин-Шуйский,Станислав Жолкевский,Дмитрий Шуйский. 3. Карл Филипп,Владислав,Сигизмунд 2. Заранее большое спасибо.

История
Найдите и вычеркните лишнее слово1. Стародуб-Северский,Москва,Тушино,Калуга. 2. Михаил Шеин,Михаил Скопин-Шуйский,Станислав Жолкевский,Дмитрий Шуйский. 3. Карл Филипп,Владислав,Сигизмунд 2. Заранее большое спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Стародуб-Северский, 2-Станислав Ж., 3-Владислав.
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