Напишите 5 предложений с тире между подлежащим и сказуемым
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Напишите 5 предложений с тире между подлежащим и сказуемым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мой дедушка-ветеран. 2.Моя мама-домохозяйка. 3.Книга-источник знаний.4. Белоснежка-главная героиня известной детской сказки.5. Волшебная сказка-жанр фольклора.
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