Напишите 5 предложений с тире между подлежащим и сказуемым

Русский язык
Напишите 5 предложений с тире между подлежащим и сказуемым
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1.Мой дедушка-ветеран. 2.Моя мама-домохозяйка. 3.Книга-источник знаний.4. Белоснежка-главная героиня известной детской сказки.5. Волшебная сказка-жанр фольклора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Найдите и вычеркните лишнее слово1. Стародуб-Северский,Москва,Тушино,Калуга. 2. Михаил Шеин,Михаил Скопин-Шуйский,Станислав Жолкевский,Дмитрий Шу...
Ответить
История
Что мы взяли на Востоке для себя? плииииз ответьте поскорей)
Ответить
Українська мова
Епітети метафори перифраз до слова віник
Ответить
Русский язык
Укажите суффикс(-ы), при помощи которого(-ых) образуется(-ются) возвратная(-ые) форма(-ы) деепричастий. А)-вши Б)-а В)-ши Г)-я
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста !!!!
Ответить