От пристани отошел теплоход со скоростью 20 км/ч. Через 2 ч от этой пристани в этом ж?? направлении отошел другой теплоход, который через 10 ч после своего выхода догнал первый теплоход. Найдите скорость второго теплохода

Математика

От пристани отошел теплоход со скоростью 20 км/ч. Через 2 ч от этой пристани в этом ж?? направлении отошел другой теплоход, который через 10 ч после своего выхода догнал первый теплоход. Найдите скорость второго теплохода

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