От пристани отошел теплоход со скоростью 20 км/ч. Через 2 ч от этой пристани в этом ж?? направлении отошел другой теплоход, который через 10 ч после своего выхода догнал первый теплоход. Найдите скорость второго теплохода

Математика
От пристани отошел теплоход со скоростью 20 км/ч. Через 2 ч от этой пристани в этом ж?? направлении отошел другой теплоход, который через 10 ч после своего выхода догнал первый теплоход. Найдите скорость второго теплохода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3=60 км (прошел первый  до выхода второго теплохода)20+24=4488/(20+24)=2 ч(встретятся теплоходы)   20*3=60 кмОтвет: через два часа после выхода второго теплохода они встретятся.  148-60=88 км (расстояние между теплоходами с момента, как вышел второй теплоход) 148-60=88 км   88:44=2
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