Через узкие оконца башни видны золочённые купола. Разобрать по членам предложени??!! Дать характеристику!!

Русский язык
Через узкие оконца башни видны золочённые купола. Разобрать по членам предложени??!! Дать характеристику!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через узкие (определ.) оконца (дополн.) башни (определ.)видны (сказ.) золочёные (определ.) купола (подлеж.) Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распространенное, не осложнено [    ≈ ---     ≈ =  ≈     _    ]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Если в па­рал­ле­ло­грам­ме диа­го­на­ли равны, то этот па­рал­ле­ло­грамм — пря­мо­уголь­ник. 2) Если диа­го­на­ли па­рал­ле­ло­грам­ма делят е...
Ответить
Биология
Почему у сосальщика такой сложный цикл развития?СРОЧНО!!
Ответить
Математика
От пристани отошел теплоход со скоростью 20 км/ч. Через 2 ч от этой пристани в этом ж?? направлении отошел другой теплоход, который через 10 ч посл...
Ответить
Русский язык
Пример оскорбления из произведения литературы 6-9 класс
Ответить
Английский язык
Характеристика Александра(Младшего сына Троекурова) из произведения Дубровский
Ответить