Через узкие оконца башни видны золочённые купола. Разобрать по членам предложени??!! Дать характеристику!!
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Через узкие оконца башни видны золочённые купола. Разобрать по членам предложени??!! Дать характеристику!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через узкие (определ.) оконца (дополн.) башни (определ.)видны (сказ.) золочёные (определ.) купола (подлеж.) Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распространенное, не осложнено [ ≈ --- ≈ = ≈ _ ]
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