Даю 99б. Морфологический разбор Причастий: Убраны затихшие надвигающейся п??ошитую развидневшееся омытое напоенные
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Даю 99б. Морфологический разбор Причастий: Убраны затихшие надвигающейся п??ошитую развидневшееся омытое напоенные
Ответ(ы) на вопрос:
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Браны – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по его действию: поля были каковы? убраны. Н. ф. – убранный. II Морфологические признаки: постоянные – страдательное, прошедшего времени, совершенного вида, невозвратное; непостоянные – в краткой форме, во множественном числе. III (Поля были каковы?) были убраны (входит в состав сказуемого, именная часть составного именного сказуемого; подчеркните оба слова двумя чертами). Затихшие (кусты) – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по его действию: кусты какие? затихшие. Н. ф. – затихший. II Морфологические признаки: постоянные – действительное, прошедшего времени, совершенного вида, невозвратное; непостоянные – во множественном числе, винительном падеже (примечание: род причастий во множественном числе, как и род прилагательных во множественном числе не обозначаем) III (Кусты какие? ) покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы (входит в состав распространённого определения, выраженного причастным оборотом; Надвигающейся-причастие.(Грозы какой?)надвигающейся.Н.ф.-надвигающейся.2.Пост.:действительное,настоящего времени,несовершенного вида;непост.;Р.п.,ед.ч.,ж.р.3.(Какой грозы?)надвигающейся.(является определением). 1 Надвигающейся (какой?)-причастие, обозначает признак предмета по действию 2 Н.ф.- надвигающийся, надвигаться + ющ (суф.) 3 Пост.: возвр., действ., несов. в., наст. вр. 4 Непост.: ед. ч., ж. р., Р. п. 5 Определение Прошитую (здесь, в скобках, записать существительное, к которому данное слово относится, так как его род, число падеж определяем по роду, числу и падежу существительного) – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по действию: на какую (сущ.)? прошитую. Н.ф. – прошитый. II Морфологические признаки: постоянные – страдательное, прошедшего времени, совершенного вида, невозвратное; непостоянные – в полной форме, в единственном числе, женском роже, в винительном падеже. III (На какую (сущ.)?) прошитую (подчеркните волнистой линией, так как это определение). Развидневшееся (небо) – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по его действию: какое небо? развидневшееся. Н. ф. – развидневшийся. II Морфологические признаки: постоянные – действительное, прошедшего времени, совершенного вида, возвратное; непостоянные – в единственном числе, среднем роде, винительном падеже. III (Небо какое? ) развидневшееся (подчеркните волнистой линией, так как это определение) Омытое (небо) – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по его действию: какое небо? омытое. Н. ф. – омытый. II Морфологические признаки: постоянные – страдательное, прошедшего времени, совершенного вида, невозвратное; непостоянные – в полной форме, единственном числе, среднем роде, винительном падеже. III (Небо какое? ) омытое недавним ливнем (подчеркните волнистой линией весь причастный оборот, так как это определение) 1.Напоенные-причастие.(какие?)2.Н.ф.-напоенный(страд.прич.,прош.вр.,сов.в.,невозвр.,полн.ф.,Им.п.(или В.п. от контекста),мн.ч.)3.(Какие?0 напоенные.Определение.
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