Помогите упростить выражение: 1)(х+у)²-(х-у)² 2)(2а+b)²+(2a-b)²
Алгебра
Помогите упростить выражение: 1)(х+у)²-(х-у)² 2)(2а+b)²+(2a-b)²
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