Помогите в низу в низу написано номер 154

Гость: Гость:

1. (по) тропинке - 1 склонение, дательный падеж (на) мостике - 2 склонение, предложный падеж (с) братом - 2 склонение, творительный падеж 2. трОпинке - трОпка дОмой - дОм гОрбатом - гОрб повстрЕчался - встрЕча 3. барашЕК - барашКа (е выпадает) мостИКе - мостИКа (и не выпадает)