Помогите в низу в низу написано номер 154
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Помогите в низу в низу написано номер 154
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (по) тропинке - 1 склонение, дательный падеж (на) мостике - 2 склонение, предложный падеж (с) братом - 2 склонение, творительный падеж 2. трОпинке - трОпка дОмой - дОм гОрбатом - гОрб повстрЕчался - встрЕча 3. барашЕК - барашКа (е выпадает) мостИКе - мостИКа (и не выпадает)
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