К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадимые затраты занесины в таблицу сможет ли бабушка порадовать внуков подаркоми и св...

Математика

К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадимые затраты занесины в таблицу сможет ли бабушка порадовать внуков подаркоми и сводить их в театр если она планирует потратить не более тысячи рублей рассмотрите таблицу и зделайте вывод

Автор: Гость