К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадимые затраты занесины в таблицу сможет ли бабушка порадовать внуков подаркоми и св...
Математика
К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадимые затраты занесины в таблицу сможет ли бабушка порадовать внуков подаркоми и сводить их в театр если она планирует потратить не более тысячи рублей рассмотрите таблицу и зделайте вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это смотря,сколько стоит вертолёт,кукла и билеты в театр.
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