Ланцентика от безпозвоночных животныхотделяет наличие 1.замкнутой кровенистой с??стемы 2.нервной системой 3.хорды 4.позвоночника

Биология
Ланцентика от безпозвоночных животныхотделяет наличие 1.замкнутой кровенистой с??стемы 2.нервной системой 3.хорды 4.позвоночника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ланцетник — представитель типа ХОРДОВЫХ. Ответ: №3
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