Леша проехал 2ч на велосипеде со скоростью 15 км/ч. Отдохнув 2ч он отправился дальше с прежней скоростью. Спустя 4ч после старта велосипедиста из того же места ему вдогонку выехал миша на мотоцикле со скоростью 51 км/ч. На како...
Математика
Леша проехал 2ч на велосипеде со скоростью 15 км/ч. Отдохнув 2ч он отправился дальше с прежней скоростью. Спустя 4ч после старта велосипедиста из того же места ему вдогонку выехал миша на мотоцикле со скоростью 51 км/ч. На каком расстоянии от места старта миша догонит лешу? Ответ дайте в виде десятичной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*2=30(км) - расстояние между Мишей и Лешей во время старта Миши 51-15=36(км/ч) - скорость сближения 30:36=5/6(час) - время движения Миши до встречи 51*5/6= 42,5(км) - на таком расстоянии от места старта Миша догонит Лешу.
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