Леша проехал 2ч на велосипеде со скоростью 15 км/ч. Отдохнув 2ч он отправился дальше с прежней скоростью. Спустя 4ч после старта велосипедиста из того же места ему вдогонку выехал миша на мотоцикле со скоростью 51 км/ч. На како...

Математика

Леша проехал 2ч на велосипеде со скоростью 15 км/ч. Отдохнув 2ч он отправился дальше с прежней скоростью. Спустя 4ч после старта велосипедиста из того же места ему вдогонку выехал миша на мотоцикле со скоростью 51 км/ч. На каком расстоянии от места старта миша догонит лешу? Ответ дайте в виде десятичной дроби

Автор: Гость