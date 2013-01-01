Помогите пожалуста: Між білою акулою і тюленем було 286 м, коли вони почали рухатися назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 м/с, а тюлень- 3 м/с. Через який час тварини зустрінуться?

Математика

Помогите пожалуста: Між білою акулою і тюленем було 286 м, коли вони почали рухатися назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 м/с, а тюлень- 3 м/с. Через який час тварини зустрінуться?

Автор: Гость