Помогите пожалуста: Між білою акулою і тюленем було 286 м, коли вони почали рухатися назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 м/с, а тюлень- 3 м/с. Через який час тварини зустрінуться?
Математика
Помогите пожалуста: Між білою акулою і тюленем було 286 м, коли вони почали рухатися назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 м/с, а тюлень- 3 м/с. Через який час тварини зустрінуться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения укулы и тюленя равна : 8 - 3 = 5 м/с Акула догонит тюленя через : 286 / 5 = 57,2 = 58 сек
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