Проверь ольфограммы в окончаниях прилагательных . Каким словом будешь пользоваться? Запиши его в скобках. От (...) лёгкого ветерка, под(...) отвесеной стеной, на(...) веснушчатом лице , по (...) высокому берегу, к (...) заветн...
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Проверь ольфограммы в окончаниях прилагательных . Каким словом будешь пользоваться? Запиши его в скобках. От (...) лёгкого ветерка, под(...) отвесеной стеной, на(...) веснушчатом лице , по (...) высокому берегу, к (...) заветной мечте , с (...) речного причала, на (...) развесистом дереве .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скобках пишешь: чего?;чем?; чём?;чему?;чему?;чего?;чём?.Эти вопросы вписываешь ,если проходишь падежи.А если нет то тогда,есть второй вариант легкий.От (какого?)легкого ветерка,под (какой?)отвесеой стеной,на (каком?)веснушчатом лице,по (какому?)высокому берегу,к (какой?)заветной мечте,с (какого?) речного причала,на (каком?)развесис том дереве.Задаешь вопросы от существительного.
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