Проверь ольфограммы в окончаниях прилагательных . Каким словом будешь пользоваться? Запиши его в скобках. От (...) лёгкого ветерка, под(...) отвесеной стеной, на(...) веснушчатом лице , по (...) высокому берегу, к (...) заветн...

Русский язык

Проверь ольфограммы в окончаниях прилагательных . Каким словом будешь пользоваться? Запиши его в скобках. От (...) лёгкого ветерка, под(...) отвесеной стеной, на(...) веснушчатом лице , по (...) высокому берегу, к (...) заветной мечте , с (...) речного причала, на (...) развесистом дереве .

Автор: Гость