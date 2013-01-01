В 2013 году в число космических держав вошла а)Япония б)Индия в)Индонезия г)Республи??а Корея д)Турци

География

В 2013 году в число космических держав вошла а)Япония б)Индия в)Индонезия г)Республи??а Корея д)Турци

Автор: Гость