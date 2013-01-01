Помогите пожалуйста Сделайте полный синтаксический разбор предложения. Среди дня корову выпускали в поле чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше
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Помогите пожалуйста Сделайте полный синтаксический разбор предложения. Среди дня корову выпускали в поле чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше (сложноподчиненное с однородным соподчинением придаточных, с 2 придаточными цели, повест. невосклиц.) Главная часть(среди дня корову выпускали в поле)-распрост., полное, Односост. , неопред-личн., не ослож. Выпускали-сказуемое Среди дня-обстоят. Корову-дополнение В поле-обстоят. 1 придаточное(чтоб она походила на воле)-распростр., двусост., полное, не осложн. Она-подлеж. Походила-сказ На воле-обстоят. 2 придат.(и чтоб ей стало лучше) Стало лучше-сказуемое Ей-дополнение [ ], (чтоб …..), и(чтоб…)
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