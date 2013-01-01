4-x=1+4x срочно решите уравнения плииз
Алгебра
4-x=1+4x срочно решите уравнения плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-х=1+4х -х-4х=1-4 -5х=3 х=-3/5 Ответ: х=-3/5
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