Помогите задание C,D.

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Помогите задание C,D.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание С нужно вставить - a(уже вставлено)c,d,b,e. Задание D нужно перевести - Это большой монстр. У него большая голова и маленькое тело. У него есть три длинные ноги и четыре сильные руки. У него есть длинный хвост. У него есть три маленьких глаза и шесть длинных ушей. Он имеет очень большие зубы. У него совсем нет волос.
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