Помогите задание во вложении!!!!!!!!!!!!!
Химия
Помогите задание во вложении!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Металлы располагаются в основном в левой и нижней части периодической системы химических элементов. 2. У атомов металлов на наружном энергоуровне обычно 1-3 электрона. 3. Их атомы обладают большим радиусом и легко отдают валентные электроны, т.е. проявляют восстановительные свойства 4. Металлическая связь 5.Металлическую связь осуществляют свободные электроны между катионами в металлической кристаллической решётке. 6.Металлическая решетка.Ковкость,пластичность.Тепло,электропроводность.Металлический блеск. 7.Основные оксиды 1. В периодической системе элементы-неметаллы расположены в правом верхнем углу выше диагонали алюминий-германий-сурьма-полоний 2. Элементы-неметаллы имеют на последнем слое от 4 до 8 электронов (бор – 3 электрона) 3. При химических взаимодействиях неметаллы проявляют свойства как окислителей, так и восстановителей 4.Химическая связь в простых веществах неметаллах ковалентная неполярная 5. Кристаллическая решётка может быть молекулярная или атомная. 6. Они могут быть газообразными, жидкими, твёрдыми, тогда как металлы – все твёрдые вещества (кроме ртути). 7.Кислотные оксиды
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