Помогите записать пословицу первую. заранее спасибо!
Английский язык
Помогите записать пословицу первую. заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1.home sweet home 2. an englishmans clock
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