У винни пуха 4 бочонка с мёдом на завтрак он смешивает мёд из двух разных бочонок м??да сколькими способами винни пух может приготовить себе завтрак

Математика

У винни пуха 4 бочонка с мёдом на завтрак он смешивает мёд из двух разных бочонок м??да сколькими способами винни пух может приготовить себе завтрак

Автор: Гость