У винни пуха 4 бочонка с мёдом на завтрак он смешивает мёд из двух разных бочонок м??да сколькими способами винни пух может приготовить себе завтрак

Математика
У винни пуха 4 бочонка с мёдом на завтрак он смешивает мёд из двух разных бочонок м??да сколькими способами винни пух может приготовить себе завтрак
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4:2=1 он же 2 уже использовал так ведь?
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