У млекопитающих газообмен происходит в 1) трахеях 2) легочных пузырьках 3) бронхиол??х 4) бронхах

Биология
У млекопитающих газообмен происходит в 1) трахеях 2) легочных пузырьках 3) бронхиол??х 4) бронхах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В легочных пузырьках.
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