Начерти прямоугольник,длина которого 72мм,а ширина на 17мм меньше.Найди периметр и ??лощадь этого прямоугольника
Математика
Начерти прямоугольник,длина которого 72мм,а ширина на 17мм меньше.Найди периметр и ??лощадь этого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
72-17=55 мм ширина (72+55)*2=254мм периметр 72*55=3960ммкв площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Скажите пожалуйста, какой суффикс у слова отбраковать, какой корень у слова добью. (Знаю, но надо проверить)Надо как можно быстрее. Заранее спасибо...
Қазақ тiлi