Начерти прямоугольник,длина которого 72мм,а ширина на 17мм меньше.Найди периметр и ??лощадь этого прямоугольника

Математика

Начерти прямоугольник,длина которого 72мм,а ширина на 17мм меньше.Найди периметр и ??лощадь этого прямоугольника

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