Начерти прямоугольник,длина которого 72мм,а ширина на 17мм меньше.Найди периметр и ??лощадь этого прямоугольника

Математика
Начерти прямоугольник,длина которого 72мм,а ширина на 17мм меньше.Найди периметр и ??лощадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72-17=55 мм ширина   (72+55)*2=254мм периметр 72*55=3960ммкв площадь
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