Туйык етистери бар макал мателдер

Қазақ тiлi
Туйык етистери бар макал мателдер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отанды сүю-отбасынан басталады сүю-тұйық етістік
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