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Что больше 2,003 или 9.1
Математика
Что больше 2,003 или 9.1
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Гость:
9.1 больше ........................
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