Умоляю Срочно ПОМОГИТЕ дроби 1/2, 1/3,2/9 , 5/18.приведите к знаменателю 36
Математика
Умоляю Срочно ПОМОГИТЕ дроби 1/2, 1/3,2/9 , 5/18.приведите к знаменателю 36
Ответ(ы):
Гость:
18/36;12/36;8/36;10/36
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