Помогите пожалуйста) Переведите текст на русский язык (написан на казахском) Вот он: БҰл жiгiттiң iсi маған қатты Ұнады. Ол - менiң сүйiктi кейiпкерiм. Себебi, өз досы үшiн ең қымбат өмiрiн бермек болады. Тiптi қолбасы көзiн сұ...

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста) Переведите текст на русский язык (написан на казахском) Вот он: БҰл жiгiттiң iсi маған қатты Ұнады. Ол - менiң сүйiктi кейiпкерiм. Себебi, өз досы үшiн ең қымбат өмiрiн бермек болады. Тiптi қолбасы көзiн сұрағанда, оған да келiседi. Сөйтiп, ол өзiн де, досын да құтқарады. Заранее большое спасибо))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне очень Понравилось это дело парня. Он - мой любимый персонаж. Как ожидается, самый дорогой друг для своей жизни. Источник қолбасы даже когда я на него согласен. Таким образом, он себя, в друга спасают. 
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