Найди делимся, если делитель равен 50, значение частного 186, а остаток 21. а) 54300, в) 564, ??) 5432, д) 5431, е) 54321

Математика

Найди делимся, если делитель равен 50, значение частного 186, а остаток 21. а) 54300, в) 564, ??) 5432, д) 5431, е) 54321

Автор: Гость