Установите соответствие между формулой вещества и пространственной конфигураци??й его молекулы: а) C2H2 б) CO2 в) NH3 г) C2H4 1)плоская 2) угловая 3) линейная 4) пирамидальная 5) тетраэдрическая

Химия

Установите соответствие между формулой вещества и пространственной конфигураци??й его молекулы: а) C2H2 б) CO2 в) NH3 г) C2H4 1)плоская 2) угловая 3) линейная 4) пирамидальная 5) тетраэдрическая

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