Установите соответствие между формулой вещества и пространственной конфигураци??й его молекулы: а) C2H2 б) CO2 в) NH3 г) C2H4 1)плоская 2) угловая 3) линейная 4) пирамидальная 5) тетраэдрическая
Химия
Установите соответствие между формулой вещества и пространственной конфигураци??й его молекулы: а) C2H2 б) CO2 в) NH3 г) C2H4 1)плоская 2) угловая 3) линейная 4) пирамидальная 5) тетраэдрическая
Ответ(ы):
Гость:
C2h4-плоская, c2h2-линейная, co2-линейная, nh3-пирамидальная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Математика
Математика
Ширина прямоугольного участка равна 125 м а площадь 105000 М в квадрате найти периметр этого участка