Найди значение выражение 20га-5000м в квадрате

Математика
Найди значение выражение 20га-5000м в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо га превратить в метры и отнять, а полученное число умножить на саму себя
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