Срочно помогите правильно только 2 тапсырма

Қазақ тiлi
Срочно помогите правильно только 2 тапсырма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) мен қазақ тілінде сабағында қазақ тілі уйренемін
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите!Срочно надо сдать до завтра!!!Помогите! II. Fill in the gaps with the correct preposition. 1. Giacomo Puccini is best known...
Ответить
Литература
Можно ли финал повести Станционный смотртель.(приезд Дуни на могилу отцв)назвать ??частливым.помоги ответить
Ответить
Математика
Найди значение выражение 10м-3м15см
Ответить
Физика
Стальной шар массой 100 г движется по горизонтальной поверхности без трения в напр??влении, перпендикулярном стене. Скорость шара до удара равна 10...
Ответить
Русский язык
Помогите нужно! Очень срочно мне не жить!
Ответить