Срочно помогите правильно только 2 тапсырма
Қазақ тiлi
Срочно помогите правильно только 2 тапсырма
Ответ(ы):
Гость:
1) мен қазақ тілінде сабағында қазақ тілі уйренемін
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